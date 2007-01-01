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Вокалист CHILDREN OF BODOM : «Полная тишина меня пугает» В ходе недавнего интервью Banger TV у лидера CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho спросили о причинах, по которым последняя работа получила такое название:



«Сначала это было просто название песни. Потом я начал об этом думать: "И что я этим дерьмом хотел сказать?" Для меня это имеет огромный смысл, потому как я из тех, кого называют крайне беспокойными. Ну к примеру, полная тишина пугает меня до усрачки, всегда нужно, чтобы что-то происходило. Это меня пугает, чувак. Когда я ложусь спать, всегда должно быть что-то... Это забавная сторона, но... Ладно, "I Worship Chaos" звучит сильно, но это также значит, что я нуждаюсь в сраном "Сайнфелде", идущим фоном, когда я ложусь спать. Но полная грёбаная тишина, чувак, я просто.... Это меня офигеть как пугает. Однако хаос вокруг меня даёт некое чувство успокоения. И я просто озвучил это название остальным, и они сказали: "О офигеть как сильно. Так что пусть будет названием альбома", с чем я согласился. Всё буквально».



О том, почему таким группам, как CHILDREN OF BODOM, важно выступать:



«Мы просто любим играть, и в этом для нас всегда и был смысл. С первого дня мы начали гастролировать как сумасшедшие — почти без остановки. И мне нравится быть в дороге. Да нам всем, мы росли в дороге. Мы же начинали почти детьми. Нам было 17—18, так что я и не знаю другого образа жизни. Я бы полностью потерял себя, если бы прекратил ездить в туры. И я не вижу нас сбавляющими обороты. И пока мы будем группой, мы будем ездить и играть».















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