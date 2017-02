сегодня



Трек-лист нового альбома DEEP PURPLE Согласно данным Amazon, трек-лист нового альбома DEEP PURPLE будет выглядеть следующим образом:



01. Time For Bedlam

02. Hip Boots

03. All I've Got Is You

04. One Night In Vegas

05. Get Me Outta Here

06. The Surprising

07. Johnny's Band

08. On Top Of The World

09. Birds Of Prey

10. Roadhouse Blues















