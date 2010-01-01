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*Murderdolls*



2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS

16 апр 2010 : 		 MURDERDOLLS завершили работу над новым альбомом

5 апр 2010 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE примет участие в записи нового альбома MURDERDOLLS

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|||| 2 фев 2017

WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

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После недавних слов бывшего барабанщика SLIPKNOT, Wednesday 13 был вынужден прокомментировать слухи о возможном воссоединении MURDERDOLLS:

«Я рад, что Joey сказал что-то хорошее о MURDERDOLLS и это дает повод на оптимизм в будущем. Но будущее — это то, что может, но не обязательно произойдет. Мы не общаемся и у нас нет никаких планов на текущий момент.

То, что реально напрягает, так это то, что вебсайты выхватывают вопрос из интервью и делают из этого шумиху, которая вводит в заблуждение поклонников. У меня весной выходит новый альбом и запланирован тур. Так что я буду занят по-полной программе в 2017».

WEDNESDAY 13 Says There Are No Plans For MURDERDOLLS Reunion



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