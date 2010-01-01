2 фев 2017



WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет» После недавних слов бывшего барабанщика SLIPKNOT, Wednesday 13 был вынужден прокомментировать слухи о возможном воссоединении MURDERDOLLS:



«Я рад, что Joey сказал что-то хорошее о MURDERDOLLS и это дает повод на оптимизм в будущем. Но будущее — это то, что может, но не обязательно произойдет. Мы не общаемся и у нас нет никаких планов на текущий момент.



То, что реально напрягает, так это то, что вебсайты выхватывают вопрос из интервью и делают из этого шумиху, которая вводит в заблуждение поклонников. У меня весной выходит новый альбом и запланирован тур. Так что я буду занят по-полной программе в 2017».















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