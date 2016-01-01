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*The Doomsday Kingdom*



2 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома THE DOOMSDAY KINGDOM

17 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома THE DOOMSDAY KINGDOM

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Трейлер нового альбома THE DOOMSDAY KINGDOM

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THE DOOMSDAY KINGDOM опубликовали новый трейлер к новому альбому "The Doomsday Kingdom", выход которого намечен на 31 марта на Nuclear Blast. В диск войдут восемь эпичных думовых треков с налётом NWOBHM и захватывающими мелодиями. Кроме Edling'а в записи альбома принимали участие вокалист WOLF Niklas Stålvind, гитарист Marcus Jidell (AVATARIUM, SOEN, ex-EVERGREY), барабанщик Andreas "Habo" Johansson (NARNIA), а также несколько гостей.

«Я чрезвычайно счастлив, что работа над альбомом THE DOOMSDAY KINGDOM завершена, и он готов к выпуску, — заявил Leif. — Это был долгий и тернистый путь, много с чем пришлось столкнуться. Я очень горжусь этим альбомом, начиная с обложки и заканчивая песнями и звучанием. Это одна из лучших вещей, что я сделал в своей жизни!»

Трек-лист "The Doomsday Kingdom":

01. Silent Kingdom
02. Never Machine
03. A Spoonful Of Darkness
04. See You Tomorrow
05. The Sceptre
06. Hand Of Hell
07. The Silence
08. The God Particle

CANDLEMASS Mainman LEIF EDLING's THE DOOMSDAY KINGDOM: Second Trailer For Debut Album







thedoomsdaykingdomdebutfulllength




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