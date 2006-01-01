2 фев 2017



Басист MEGADETH : «Было бы здорово выиграть Грэмми» The Age Of Metal на выставке NAMM поинтересовались у басиста MEGADETH, удивляет ли его тот факт, что группа до сих пор не имеет в своем активе Грэмми:



«Ну это должно быть очевидно, что выиграть было бы здорово. Но даже просто получить номинацию и признание от коллег и комитета Грэмми само по себе очень значимо. Так как групп очень много и быть теми, кого выделили и пригласили — это здорово. И для меня это как уже получить 90%, осталось еще десять за статуэтку. Конечно же, было бы здорово победить, но это решать не нам. Это не основано на продажах, ни на каких параметрах — все в руках комитета Грэмми».















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