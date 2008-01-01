Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента
[46]
MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»
[34]
Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION
[31]
DARKSIDE.ru в Instagram
[28]
Новое видео KREATOR
[25]
все новости группы
Krokus
2 фев 2017
:
Новое видео KROKUS
26 ноя 2016
:
KROKUS записали кавер-версии LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO
8 май 2015
:
Видео с выступления KROKUS
26 апр 2015
:
Видео с выступления KROKUS
1 апр 2015
:
Вокалист KROKUS в ROCK MEETS CLASSIC исполняет AC/DC
21 мар 2014
:
Концертная запись KROKUS
19 мар 2014
:
Концертная запись KROKUS
28 фев 2014
:
Концертный релиз KROKUS выйдет в марте
23 янв 2014
:
KROKUS получили награду за "Metal Rendez-vous"
25 июн 2013
:
Новое видео KROKUS
8 май 2013
:
KROKUS представили нового барабанщика
21 апр 2013
:
Умер бывший барабанщик KROKUS
14 мар 2013
:
KROKUS ищут безумных собак для своего нового видео
13 мар 2013
:
Вокалист KROKUS о Dee Snider'e
23 фев 2013
:
KROKUS представили свой талисман
23 янв 2013
:
Барабанщик HELLOWEEN сыграет с KROKUS
18 янв 2013
:
Новое видео KROKUS
14 янв 2013
:
KROKUS исполнили новую песню
17 дек 2012
:
KROKUS объявили имя первого гостевого барабанщика на тур
15 дек 2012
:
KROKUS записали кавер-версию THE BEATLES
14 дек 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома KROKUS
9 дек 2012
:
MANDY MEYER вернулся в KROKUS
27 авг 2012
:
KROKUS записывают новый альбом
29 окт 2011
:
KROKUS впервые выступили в Японии
26 май 2011
:
Из KROKUS ушел ударник
27 фев 2011
:
Доступно лимитированное издание KROKUS
2 янв 2011
:
KROKUS готовы к написанию нового материала
7 окт 2010
:
KROKUS о смерти вокалиста GOTTHARD
8 июн 2010
:
Новое видео KROKUS
18 янв 2010
:
Новая песня KROKUS
30 дек 2009
:
Обложка нового альбома KROKUS
7 дек 2009
:
KROKUS завершили запись альбома
10 мар 2009
:
KROKUS записали песню для хоккейного чемпионата
29 апр 2008
:
KROKUS планируют выпустить новый альбом в классическом составе
12 фев 2008
:
KROKUS сделают творческий перерыв
16 ноя 2007
:
Барабанщик KROKUS переезжает в Швейцарию
5 июл 2007
:
Бывшие участники KROKUS воссоеденились
16 авг 2006
:
Обнародованы даты выхода нового альбома KROKUS
16 апр 2006
:
Сэмпл новой песни KROKUS доступен в сети
18 фев 2006
:
KROKUS в студии с продюсером Dennis'ом Ward'ом
1 дек 2005
:
KROKUS зажигают в России и расходятся с барабанщиком
2 фев 2017
Новое видео
KROKUS
"Rockin' In The Free World", новое видео группы KROKUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Big Rocks", выпущенного 27 января, а в оригинале её исполнял NEIL YOUNG.
+1
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 510
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).