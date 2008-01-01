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*Krokus*



2 фев 2017 : 		 Новое видео KROKUS

26 ноя 2016 : 		 KROKUS записали кавер-версии LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO

8 май 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

26 апр 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

1 апр 2015 : 		 Вокалист KROKUS в ROCK MEETS CLASSIC исполняет AC/DC

21 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS

19 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS

28 фев 2014 : 		 Концертный релиз KROKUS выйдет в марте

23 янв 2014 : 		 KROKUS получили награду за "Metal Rendez-vous"

25 июн 2013 : 		 Новое видео KROKUS

8 май 2013 : 		 KROKUS представили нового барабанщика

21 апр 2013 : 		 Умер бывший барабанщик KROKUS

14 мар 2013 : 		 KROKUS ищут безумных собак для своего нового видео

13 мар 2013 : 		 Вокалист KROKUS о Dee Snider'e

23 фев 2013 : 		 KROKUS представили свой талисман

23 янв 2013 : 		 Барабанщик HELLOWEEN сыграет с KROKUS

18 янв 2013 : 		 Новое видео KROKUS

14 янв 2013 : 		 KROKUS исполнили новую песню

17 дек 2012 : 		 KROKUS объявили имя первого гостевого барабанщика на тур

15 дек 2012 : 		 KROKUS записали кавер-версию THE BEATLES

14 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KROKUS

9 дек 2012 : 		 MANDY MEYER вернулся в KROKUS

27 авг 2012 : 		 KROKUS записывают новый альбом

29 окт 2011 : 		 KROKUS впервые выступили в Японии

26 май 2011 : 		 Из KROKUS ушел ударник

27 фев 2011 : 		 Доступно лимитированное издание KROKUS

2 янв 2011 : 		 KROKUS готовы к написанию нового материала

7 окт 2010 : 		 KROKUS о смерти вокалиста GOTTHARD

8 июн 2010 : 		 Новое видео KROKUS

18 янв 2010 : 		 Новая песня KROKUS

30 дек 2009 : 		 Обложка нового альбома KROKUS

7 дек 2009 : 		 KROKUS завершили запись альбома

10 мар 2009 : 		 KROKUS записали песню для хоккейного чемпионата

29 апр 2008 : 		 KROKUS планируют выпустить новый альбом в классическом составе

12 фев 2008 : 		 KROKUS сделают творческий перерыв

16 ноя 2007 : 		 Барабанщик KROKUS переезжает в Швейцарию

5 июл 2007 : 		 Бывшие участники KROKUS воссоеденились

16 авг 2006 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома KROKUS

16 апр 2006 : 		 Сэмпл новой песни KROKUS доступен в сети

18 фев 2006 : 		 KROKUS в студии с продюсером Dennis'ом Ward'ом

1 дек 2005 : 		 KROKUS зажигают в России и расходятся с барабанщиком

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Новое видео KROKUS

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"Rockin' In The Free World", новое видео группы KROKUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Big Rocks", выпущенного 27 января, а в оригинале её исполнял NEIL YOUNG.

KROKUS Releases Video For Cover Version Of NEIL YOUNG's 'Rockin' In The Free World'



krokusbigrockscd




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