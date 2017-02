2 фев 2017



Гитарист FOO FIGHTERS выпускает сольную работу Четырнадцатого апреля на SideOneDummy Records состоится релиз нового сольного альбома гитариста FOO FIGHTERS Chris'a Shiflett'a, получившего название "West Coast Town". Запись проходила в известной нэшвиллской студии RCA летом 2016 года. Помимо Chris'a, в записи материала участвовали Robby Turner (Waylon Jennings, Chris Stapleton), Chris Powell (Brent Cobb, Jamey Johnson), Adam Gardner (SOUTHERN FAMILY) и Michael Webb (SOUTHERN FAMILY).



Трек-лист:



01. Sticks & Stones (Chris Shiflett)

02. West Coast Town (Chris Shiflett)

03. Goodnight Little Rock (Chris Shiflett)

04. Room 102 (Chris Shiflett, Brian Whelan)

05. The Girl's Already Gone (Chris Shiflett)

06. Blow Out The Candles (Chris Shiflett, Brian Whelan)

07. I'm Still Drunk (Chris Shiflett)

08. Cherry (Chris Shiflett)

09. Tonight's Not Over (Chris Shiflett, Brian Whelan)

10. Still Better Days (Chris Shiflett, Brian Whelan)



Одну из песен из этого релиза можно послушать ниже.



















+0 -2



просмотров: 288