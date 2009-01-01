2 фев 2017



Новая песня SUICIDE SILENCE "Silence", новая песня группы SUICIDE SILENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Suicide Silence", выход которого намечен на 24 февраля на Nuclear Blast Entertainment.















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