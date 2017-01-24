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MYLES KENNEDY открыт для новогосотрудничества со SLASH 'ем Gary Graff недавно поинтересовался у Myles'a Kennedy, есть ли какие-нибудь перспективы у SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:



«Это очень хороший вопрос, с моей стороны дверь открыта. Если вдруг в будущем вновь предоставится возможность, то я только за. Думаю, что надо просто посмотреть, как всё будет, что-то в этом духе. Мы общаемся, мы буквально на днях говорили, много переписываемся смсками, и всё такое. Однако тут не... Мы оба сейчас серьёзно заняты другими проектами, так что никаких планов на текущий момент просто нет».















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