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*Half Blood*



2 фев 2017 : 		 Новая песня HALF BLOOD

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|||| 2 фев 2017

Новая песня HALF BLOOD

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"Adamas", новая песня чилийской группы HALF BLOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на середину 2017 года:

“Adamas”
“Self Exile”
“Crisis”
“The Choice”
“El Origen”
“Forever”
“No Future”
“Not Your Own”
“Release”
“G.T.F.A.”

ChileвЂ™s HALF BLOOD Streaming вЂњAdamasвЂќ Track From Upcoming Debut Album




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