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2 фев 2017
Новая песня HALF BLOOD
"Adamas", новая песня чилийской группы HALF BLOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на середину 2017 года:
“Adamas”
“Self Exile”
“Crisis”
“The Choice”
“El Origen”
“Forever”
“No Future”
“Not Your Own”
“Release”
“G.T.F.A.”
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