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Half Blood







2 фев 2017 : Новая песня HALF BLOOD



2 фев 2017



Новая песня HALF BLOOD "Adamas", новая песня чилийской группы HALF BLOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на середину 2017 года:



“Adamas”

“Self Exile”

“Crisis”

“The Choice”

“El Origen”

“Forever”

“No Future”

“Not Your Own”

“Release”

“G.T.F.A.”











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