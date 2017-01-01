Обложка и трек-лист нового альбома FRACTAL UNIVERSE
FRACTAL UNIVERSE опубликовали обложку и трек-лист дебютного альбома "Engram Of Decline", выход которого намечен на 14 апреля на Kolony Records:
“Premiss To Reality”
“Sons of Ignorance”
“Scar Legacy of Hatred”
“Parricidal Ghosts”
“Venomous Coils Of A Holy Fallacy”
“Backworldsmen”
“A Name To Deny”
“Narcissistic Loop”
“Decline”
“Collective Engram”
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