Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента [46]
*MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол» [34]
*Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION [31]
*DARKSIDE.ru в Instagram [28]
*Новое видео KREATOR [25]
[= ||| все новости группы



*Fractal Universe*



2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FRACTAL UNIVERSE

| - |
|||| 2 фев 2017

Обложка и трек-лист нового альбома FRACTAL UNIVERSE

*
zoom
*
* *
FRACTAL UNIVERSE опубликовали обложку и трек-лист дебютного альбома "Engram Of Decline", выход которого намечен на 14 апреля на Kolony Records:

“Premiss To Reality”
“Sons of Ignorance”
“Scar Legacy of Hatred”
“Parricidal Ghosts”
“Venomous Coils Of A Holy Fallacy”
“Backworldsmen”
“A Name To Deny”
“Narcissistic Loop”
“Decline”
“Collective Engram”

FranceвЂ™s FRACTAL UNIVERSE Reveal New Album Artwork, Tracklisting



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 236

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Oomph! в Екб Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом