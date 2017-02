2 фев 2017



Обложка и трек-лист нового альбома FRACTAL UNIVERSE FRACTAL UNIVERSE опубликовали обложку и трек-лист дебютного альбома "Engram Of Decline", выход которого намечен на 14 апреля на Kolony Records:



“Premiss To Reality”

“Sons of Ignorance”

“Scar Legacy of Hatred”

“Parricidal Ghosts”

“Venomous Coils Of A Holy Fallacy”

“Backworldsmen”

“A Name To Deny”

“Narcissistic Loop”

“Decline”

“Collective Engram”









