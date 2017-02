2 фев 2017



Новый сингл THE PETE FLESH DEATHTRIP выйдет зимой Десятого февраля THE PETE FLESH DEATHTRIP выпустят новый сингл "Through Dungeons: Chapter 1", в который войдут два трека, записанные с разными вокалистами:



"The True Salvation"

Rogga Petersson - vocals/lyrics.

Pete Flesh - guitars/bass/music.

Henrik Borg - drums.



"White Faced Devil"

Mr. Dim - vocals/lyrics.

Pete Flesh - guitars/bass/layers/music/lyrics.

Henrik Borg - drums/layers.









