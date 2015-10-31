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JUDAS PRIEST не спешат с выпуском альбома Вокалист JUDAS PRIEST в недавнем разговоре в программе "Trunk Nation" коснулся темы нового альбома:



«О, всё пока получается отлично. Мы очень воодушевлены созданием нового материала. И, как вы знаете, вне зависимости от того, где мы играем, мы хотим сказать, что причина для этого не только в том, чтобы вновь встретиться с замечательными поклонниками, но ещё и показать то, что мы делаем. А сейчас мы заняты серьёзной работой, и всё идёт просто прекрасно.



И как ты прекрасно знаешь, Eddie, как это уже было много раз в прошлом, в нужное время я приеду в Нью-Йорк, и мы посидим и поболтаем о новом альбоме, когда всё будет готово к выпуску».



Rob также заметил, что каких-то конкретных сроков по выходу альбома просто нет:



«Спешки никакой нет. Никакой. Мы чувствуем себя отлично. Мы очень довольны, мы уверены в себе и довольны. И да — мы работаем с нашим лейблом, промоутерами и очень много чего происходит за кулисами. И когда мы захотим поехать, мы хотим, чтобы всё было как надо — мы хотим, чтобы всё было хорошо, мы хотим, чтобы всё было классно распланировано, мы хотим быть уверенными в том, что все будут счастливы. Так что повторю ещё раз: когда всё будет — вы всё узнаете».







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