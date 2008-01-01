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*Sepultura*



2 фев 2017 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

30 янв 2017 : 		 Вокалист SEPULTURA не обращает внимания на критику фанатов Max'a

24 янв 2017 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы никогда не пытались заменить Max'a»

23 дек 2016 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от SEPULTURA

11 ноя 2016 : 		 SEPULTURA выпустила сингл

1 ноя 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT о прослушивании в SEPULTURA

31 окт 2016 : 		 SEPULTURA исполнила новую песню

29 окт 2016 : 		 Новый альбом SEPULTURA выйдет зимой

26 окт 2016 : 		 Документальный фильм от SEPULTURA

25 окт 2016 : 		 Документальный фильм от SEPULTURA

13 окт 2016 : 		 Документальный фильм от SEPULTURA

4 июл 2016 : 		 SEPULTURA исполнили новую песню

6 июн 2016 : 		 Полиция остановила концерт SEPULTURA в Египте

21 май 2016 : 		 Грядущий альбом SEPULTURA "вновь станет чем-то новым" для фэнов

20 май 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

10 май 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

4 май 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

27 апр 2016 : 		 SEPULTURA опубликовали видео из студии

6 апр 2016 : 		 SEPULTURA собираются в студию в мае

25 мар 2016 : 		 Экс-менеджер SEPULTURA: «Вы всё так же одержимы мной и мужем»

25 мар 2016 : 		 Трейлер документального фильма SEPULTURA

24 мар 2016 : 		 Бывшие и нынешние музыканты SEPULTURA выступят вместе...

10 мар 2016 : 		 Тизер документального фильма SEPULTURA

26 фев 2016 : 		 Официальная съёмка с выступления SEPULTURA

25 фев 2016 : 		 SEPULTURA приступили к сочинению

30 ноя 2015 : 		 SEPULTURA на ранней стадии работы над демо к новому альбому

23 ноя 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Тема реюниона вечна»

20 окт 2015 : 		 MAX CAVALERA о возможном воссоединении SEPULTURA

16 сен 2015 : 		 SEPULTURA о туре мечты

13 сен 2015 : 		 IGOR CAVALERA гордится каждым альбомом SEPULTURA

10 сен 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA очень рад за KIKO LOUREIRO

25 авг 2015 : 		 MAX CAVALERA считает и возможный реюнион SEPULTURA "полным дерьмом"

19 авг 2015 : 		 Новый альбом SEPULTURA может выйти в 2016

11 авг 2015 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

6 авг 2015 : 		 MAX CAVALERA считает современную SEPULTURA "полным дерьмом"

4 авг 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA о прослушивании в группу вокалиста TESTAMENT

22 июл 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Большинство в Америке видят в нас злодеев из-за разрыва с Max'ом»

13 июл 2015 : 		 В туровом автобусе с SEPULTURA

26 июн 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «SEPULTURA стоило уйти»

26 июн 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA о новом материале

10 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SEPULTURA

17 май 2015 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

14 май 2015 : 		 Вокалист SEPULTURA о джеме со Steve'ом Vai'eм

11 май 2015 : 		 STEVE VAI присоединился на сцене к SEPULTURA

28 апр 2015 : 		 'DarkSide' от SEPULTURA

25 апр 2015 : 		 Юбилейный ЕР SEPULTURA выйдет в июне

11 мар 2015 : 		 SEPULTURA отметят юбилей выпуском песни

10 мар 2015 : 		 SEPULTURA. Видеообращение к российским поклонникам

23 фев 2015 : 		 Гитарист SEPULTURA и бывший ударник SLAYER исполняют Hendrix'a

21 фев 2015 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 фев 2015 : 		 MAX CAVALERA хочет бить лица, когда его спрашивают о реюнионе SEPULTURA

20 фев 2015 : 		 IGOR CAVALERA о первом выступлении SEPULTURA: "Даже наши друзья называли тот концерт отвратительным"

29 дек 2014 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Надеюсь ещё на лет 30 карьеры!»

9 дек 2014 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA: "Тема закрыта"

5 дек 2014 : 		 Репортаж о юбилее SEPULTURA

19 ноя 2014 : 		 Первая часть биографии SEPULTURA

12 ноя 2014 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Вопросы о реюнионе классического состава — настоящая боль в заднице»

12 ноя 2014 : 		 IGOR CAVALERA «искренне надеется» на реюнион классического состава SEPULTURA

13 окт 2014 : 		 Биография SEPULTURA выйдет в декабре

29 сен 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA и LES TAMBOURS DU BRONX

15 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD SEPULTURA

25 авг 2014 : 		 Фрагмент нового DVD SEPULTURA

24 авг 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

25 июл 2014 : 		 Трек-лист нового DVD SEPULTURA

9 июл 2014 : 		 Вокалист SEPULTURA сказал, что одобряет протесты бразильцев против правительства из-за трат на футбол

8 июл 2014 : 		 DVD SEPULTURA выйдет в сентябре

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

13 июн 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

9 июн 2014 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

7 июн 2014 : 		 Демо 'Roots Bloody Roots' 'Roots Bloody Roots'

20 май 2014 : 		 SEPULTURA в 'House Of Jam'

16 май 2014 : 		 Новое видео SEPULTURA

9 мар 2014 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

7 мар 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

21 фев 2014 : 		 Aaralyn исполняет SEPULTURA

15 янв 2014 : 		 Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнили классику SEPULTURA

24 дек 2013 : 		 Гитарист SEPULTURA вместе с сыном исполнил BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

10 ноя 2013 : 		 SEPULTURA в 'Paulo Miklos Show'

7 ноя 2013 : 		 Новое видео SEPULTURA

30 окт 2013 : 		 SEPULTURA не приедут в Северную Америку из-за проблем с визами

29 окт 2013 : 		 Вокалист RATOS DE PORÃO присоединился на сцене к SEPULTURA

26 окт 2013 : 		 Новый альбом SEPULTURA доступен для прослушивания

19 окт 2013 : 		 Семплы новых песен SEPULTURA

12 окт 2013 : 		 Группа SEPULTURA исполнила новую песню

2 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

21 сен 2013 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

20 сен 2013 : 		 Новая песня SEPULTURA

13 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

6 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома SEPULTURA

26 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEPULTURA

20 июл 2013 : 		 Название нового альбома SEPULTURA

17 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SEPULTURA

12 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SEPULTURA

11 июл 2013 : 		 SEPULTURA завершила запись альбома

21 июн 2013 : 		 DAVE LOMBARDO в студии с SEPULTURA

19 июн 2013 : 		 DAVE LOMBARDO на новом альбоме SEPULTURA

10 июн 2013 : 		 Гитарист SEPULTURA из студии

30 май 2013 : 		 Гитарист SEPULTURA о гитаристе SLAYER

8 май 2013 : 		 Видео с выступления SEPULTURA с временным ударником

30 апр 2013 : 		 SEPULTURA приступила к сбору средств на документальный фильм

5 апр 2013 : 		 ROSS ROBINSON будет продюсировать новый альбом SEPULTURA

28 фев 2013 : 		 SEPULTURA начали сочинение материала

31 янв 2013 : 		 Новое видео MAXIMUM HEDRUM с участием вокалиста SEPULTURA

17 дек 2012 : 		 Пиво от SEPULTURA

5 дек 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA записал песню с кантри-дуэтом

1 дек 2012 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

29 ноя 2012 : 		 Фрагмент документального фильма SEPULTURA

17 ноя 2012 : 		 3/4 состава SEPULTURA 'Morbid Visions' на одной сцене

2 окт 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA выступил с трибьют-группой THE BEATLES

14 сен 2012 : 		 SEPULTURA запишет выступление на ROCK IN RIO для DVD

12 сен 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA получил именную табличку на стене славы клуба Cavern

24 авг 2012 : 		 Первая фотовыставка вокалиста SEPULTURA пройдёт в Санкт-Петербурге

21 авг 2012 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

20 авг 2012 : 		 "Dante XXI" SEPULTURA выйдет на виниле

15 авг 2012 : 		 SEPULTURA запишут DVD с LES TAMBOURS DU BRONX

13 авг 2012 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к SEPULTURA

12 авг 2012 : 		 Вокалист SEPULTURA записал песню для "Скуби Ду"

3 авг 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

17 июл 2012 : 		 SEPULTURA выступила с сыном Andreas'a Kisser'a

11 июл 2012 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

11 июн 2012 : 		 SEPULTURA: Видео с выступления на фестивале Sweden Rock

26 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA на фестивале Rock In Rio

24 май 2012 : 		 Andreas Kisser из SEPULTURA сказал, что реюнион с Max’ом и Igor’ем Cavalera’ой вряд ли состоится

1 май 2012 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

17 мар 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA исполнил кавер-версию THE POLICE

12 мар 2012 : 		 Max Cavalera сказал, что его автобиография ответит на все вопросы касательно ухода из SEPULTURA

19 дек 2011 : 		 Участники EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN присоединились к SEPULTURA

17 дек 2011 : 		 Гитарист EXODUS присоединился на сцене к SEPULTURA

14 дек 2011 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

13 дек 2011 : 		 «Тревожный звоночек» для фронтмена SEPULTURA

3 дек 2011 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

14 ноя 2011 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA Jean Dolabella: «Я очень счастлив и доволен своим выбором»

13 ноя 2011 : 		 В SEPULTURA сменился барабанщик

19 окт 2011 : 		 SEPULTURA в акустике

5 окт 2011 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления SEPULTURA

11 авг 2011 : 		 Видео из европейского тура SEPULTURA

20 июл 2011 : 		 SEPULTURA исполнила классику MINISTRY

10 июл 2011 : 		 Гитарист SEPULTURA «польщён» тем, что его пригласили выступить с ANTHRAX

11 июн 2011 : 		 Новая песня SEPULTURA

21 май 2011 : 		 Новая песня SEPULTURA

16 май 2011 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

13 май 2011 : 		 Трансляция концерта SEPULTURA, BELPHEGOR, KEEP OF KALESSIN

7 май 2011 : 		 Обложка нового альбома SEPULTURA

5 май 2011 : 		 Видео полного концерта SEPULTURA

3 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SEPULTURA

25 апр 2011 : 		 Видео SEPULTURA с оркестром

21 апр 2011 : 		 SEPULTURA представили новый трек

20 апр 2011 : 		 Выступление SEPULTURA с оркестром снималось для DVD

18 апр 2011 : 		 Видео SEPULTURA с оркестром

15 апр 2011 : 		 SEPULTURA представила новый трек

14 апр 2011 : 		 SEPULTURA выступит с оркестром

4 мар 2011 : 		 Название нового альбома SEPULTURA

2 мар 2011 : 		 SEPULTURA завершила запись

7 фев 2011 : 		 SEPULTURA завершила запись ударных

16 янв 2011 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к SEPULTURA

15 янв 2011 : 		 SEPULTURA - видео из студии

8 янв 2011 : 		 ANDREAS KISSER о реюнионе SEPULTURA

4 янв 2011 : 		 SEPULTURA подвели итоги года

18 дек 2010 : 		 SEPULTURA запишут демо на следующей неделе

16 дек 2010 : 		 MAX CAVALERA: «Я хотел бы воссоединить классический состав SEPULTURA ради своих фэнов»

14 дек 2010 : 		 SEPULTURA: «Нам надоело слушать чушь от MAX’а CAVALERA’ы»

30 ноя 2010 : 		 Roy Z будет продюсировать новый альбом SEPULTURA

2 ноя 2010 : 		 Гитарист SEPULTURA исполнил песни THE BEATLES

19 окт 2010 : 		 SEPULTURA представили новую песню

17 авг 2010 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA в клипе JAMAICA

3 авг 2010 : 		 SEPULTURA пишут новый материал в дороге

7 июл 2010 : 		 SEPULTURA подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

25 май 2010 : 		 SEPULTURA о смерти басиста SLIPKNOT

14 янв 2010 : 		 Альбом SEPULTURA "A-Lex" будет переиздан с бонус-треками

27 ноя 2009 : 		 SEPULTURA отметят 25-летний юбилей выпуском нового концертного DVD

13 авг 2009 : 		 Новое видео ANDREAS'a KISSER'a

23 июн 2009 : 		 ANDREAS KISSER опубликовал шесть новых песен из сольного альбома

18 июн 2009 : 		 У фронтмена SEPULTURA родился сын

13 мар 2009 : 		 Гитарист SEPULTURA выпускает сольный альбом

12 мар 2009 : 		 Доступно новое видео от SEPULTURA

28 фев 2009 : 		 SEPULTURA на российском радио

22 фев 2009 : 		 Новое видео группы SEPULTURA

11 дек 2008 : 		 Доступны семплы всех песен с нового альбома SEPULTURA

4 дек 2008 : 		 Лидер SEPULTURA запускает проект MUSICA DIABLO

17 ноя 2008 : 		 MAX CAVALERA: "Все знают, что мы хотим воссоединения SEPULTURA"

10 ноя 2008 : 		 Новый альбом SEPULTURA выйдет в январе

3 окт 2008 : 		 ANDREAS KISSER из SEPULTURA опубликовал в сети новый трек

8 авг 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SEPULTURA

1 авг 2008 : 		 Гитарист SEPULTURA в октябре выпустит сольный альбом

19 июн 2008 : 		 SEPULTURA записывают партии баса для нового альбома

5 июн 2008 : 		 SEPULTURA: новости из студии

28 май 2008 : 		 Andreas Kisser о новом альбоме SEPULTURA

20 май 2008 : 		 SEPULTURA начали записывать новый альбом

7 май 2008 : 		 Последние новости о SEPULTURA и сольном альбоме Andreas'a Kisser'a

5 май 2008 : 		 IGOR CAVALERA: "Я не вижу смысла в продолжении деятельности SEPULTURA"

28 апр 2008 : 		 MAX CAVALERA: "SEPULTURA - это лишь название, а CAVALERA CONSPIRACY - это сущность"

28 апр 2008 : 		 SEPULTURA устраивают конкурс для фэнов

16 апр 2008 : 		 MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен"

25 янв 2008 : 		 Andreas Kisser (SEPULTURA) о сольном альбоме

10 янв 2008 : 		 SEPULTURA: видео "Ostia" в сети

16 дек 2007 : 		 Гитарист SEPULTURA завершает работу над сольным альбомом

17 сен 2007 : 		 SEPULTURA начинают писать материал для нового альбома

4 сен 2007 : 		 MAX CAVALERA: "Реюнион SEPULTURA возможен!"

26 июл 2007 : 		 SEPULTURA: доступно видео концерта в Литве

22 июн 2007 : 		 Гитарист SEPULTURA подхватил лихорадку

24 апр 2007 : 		 Гитарист SEPULTURA сыграет со своей первой группой

12 мар 2007 : 		 SEPULTURA сняли видео "Ostia"

19 июл 2006 : 		 SEPULTURA представили нового ударника

17 июн 2006 : 		 SEPULTURA прокомментировали уход Игоря Кавалера

15 июн 2006 : 		 Igor Cavalera комментирует свой уход из SEPULTURA

14 июн 2006 : 		 На SEPULTURA не повлияет уход Игоря Кавалера

13 июн 2006 : 		 Igor Cavalera покинул SEPULTURA

14 мар 2006 : 		 Новый альбом SEPULTURA доступен для скачивания

7 мар 2006 : 		 SEPULTURA: новая интернет-викторина от SPV Records

5 мар 2006 : 		 Andreas Kisser (SEPULTURA): "Союз с Максом может полностью разрушить нашу репутацию"

2 мар 2006 : 		 Derrick Green (SEPULTURA): "Dante XXI" привлечет большую аудиторию"

21 фев 2006 : 		 Фотографии со съемок видео-клипа SEPULTURA "Convicted In Life"

22 янв 2006 : 		 Барабанщик SEPULTURA стал отцом и взял отпуск

14 янв 2006 : 		 Новый трек SEPULTURA в сети

5 дек 2005 : 		 SEPULTURA определились с треклистом нового альбома

28 сен 2005 : 		 Концертные CD и DVD от SEPULTURA

15 сен 2005 : 		 SEPULTURA: работа над новым альбомом в разгаре

2 авг 2005 : 		 SEPULTURA: началась запись нового альбома

22 июл 2005 : 		 Гитарист SEPULTURA пишет сольный альбом

5 июл 2005 : 		 SEPULTURA: новый альбом в начале 2006 года

29 май 2005 : 		 SEPULTURA переиздает альбом "Roots"

22 сен 2002 : 		 Видео от гитариста SEPULTURA

19 сен 2002 : 		 Чат с гитаристом Sepultura

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Видео полного выступления SEPULTURA

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Видео полного выступления SEPULTURA, которое состоялось первого февраля в La Bam, Metz, France, доступно для просмотра ниже.

SEPULTURA: Video Footage Of Entire European-Tour-Kickoff Concert



sepulturakreatormetzfrancefeb2017_638




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exterminator
3 фев 2017, 00:59		Полумертвая публика просто убила, и вроде Сепа же не плохо лабает, нормальный сетлист..

wroong
3 фев 2017, 01:45		Только я один не перевариваю этого афро-американца ?


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