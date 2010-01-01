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Фанат судится с барабанщиком STYX за попадание палочкой

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По сообщению The Atlanta Journal-Constitution, против барабанщика STYX Todd'a Sucherman'a был подан иск от поклонника, утверждающего, что он получил повреждения лица из-за того, что Todd «халатно отнёсся к процедуре броска палочек в аудиторию» в ходе выступления в 2015 году в Джорджии.

STYX Drummer Sued For Allegedly Injuring Fan With Drumstick To Face



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