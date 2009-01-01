CLUTCH о ближайших планах

В ходе недавнего интервью A Music Blog, Yea! вокалист CLUTCH Neil Fallon рассказал о планах команды на ближайшее время:
«Ну мы решили пару недель посвятить тому, чтобы немного привести мозги в порядок. А потом вновь втянемся в процесс и начнём работу над новым материалом, и перед тем, как мы окажемся в студии, может пройти год. А с учётом нашего гастрольного графика, мы начнём скорее раньше, чем позже. Ну и займёмся скучными домашними делами, которые мы откладывали восемнадцать месяцев».
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