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По словам Don'a Airey, новый альбом DEEP PURPLE более тяжёлый, чем прошлый В ходе недавнего интервью Vintage Rock клавишник DEEP PURPLE Don Airey рассказал о звучании нового альбома:



«Он был записан в Нэшвилле, в той же студии, что и прошлый, с тем же продюсером. Он немного тяжелее, чем предшественник. И чуть более прогрессивен — так мы говорим в Англии. Полагаю, что многих он удивит. Он удивил и меня, когда я его послушал (смеётся). Правда!»



О том, правда ли, что "Long Goodbye Tour" станет последним:



«У нас распланирован тур на два года. Будет ли что-то дальше — это покажет лишь время. Как уже говорил наш менеджер Bruce Payne, "никогда не говори никогда". Но мы посмотрим. Я просто слышал, что Ozzy в штыки воспринимает пенсию. Он говорит: "Что я буду делать?" Мы этим занимаемся, и если люди хотят, чтобы ты этим занимался, и ты можешь этим заниматься, так делай это!»















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