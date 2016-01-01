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Новое видео LIV 'SIN' JAGRELL

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"Let Me Out", новое видео LIV 'SIN' JAGRELL, бывшей вокалистки SISTER SIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Follow Me", выход которого намечен на 28 апреля на Despotz Records. Продюсером материала был Stefan Kaufmann (ACCEPT/U.D.O.)

Former SISTER SIN Singer Releases 'Let Me Out' Video



livsinfollowme



livsinletmeoutcd




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