Новое видео LIV 'SIN' JAGRELL "Let Me Out", новое видео LIV 'SIN' JAGRELL, бывшей вокалистки SISTER SIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Follow Me", выход которого намечен на 28 апреля на Despotz Records. Продюсером материала был Stefan Kaufmann (ACCEPT/U.D.O.)



















