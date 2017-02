все новости группы







5 фев 2017 : Новый альбом ORM выйдет весной



Новый альбом ORM выйдет весной Эпик блэк металл коллектив ORM выпустит дебютную работу, получившую название "Orm", 24 марта на Indisciplinarian. Запись проходила с продюсером Lasse Ballade (Solbrud, Halshug, Slægt) в Копенгагене, а хоры были записаны в местной церкви Stefans. Обложку создал Paolo Girardi, известный по работе с Bell Witch, Inquisition и Black Breath:



"Blood Of Your Blood"

"Ancient Echoes"

"Temple Of The Deaf"

"Apotheosis"

