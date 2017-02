все новости группы







5 фев 2017 : DEATH YELL на Hells Headbangers



DEATH YELL на Hells Headbangers Hells Headbangers объявили о подписании контракта с чилийской дэт/блэк металл группой DEATH YELL, дебютный альбом которой, "Descent Into Hell", выйдет в этом году. Обложку для альбома создал Marcelo Vasco, ранее сотрудничавший с KREATOR и SLAYER:



"Soulless"

"Descent Into Hell"

"Cries Of The Nazarene"

"Bluffer"

"Betrayed Chastity"

"Purging Demons" (acoustic intro)

"Thy Will Be Done"

"Will Never Enjoy"

"Healing By Blood"

"Macabre Fuckfeast"

"Back From The Depths" (CD-бонус)











