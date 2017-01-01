Музыканты THE DEVIL’s BLOOD в DOOL

"Golden Serpents", новая песня группы DOOL, в состав которой входят участники THE DEVIL’s BLOOD Job van de Zande и Micha Haring, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Here Now", релиз которого намечен на 17 февраля на Prophecy Productions.
Трек-лист:
“Vantablack” (She Shreds premiere)
“Golden Serpents” (Invisble Oranges premiere)
“Words on Paper”
“In Her Darkest Hour”
“Oweynagat”
“The Alpha”
“Death of Love”
“She-Goat”
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