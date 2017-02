сегодня



Музыканты THE DEVIL’s BLOOD в DOOL "Golden Serpents", новая песня группы DOOL, в состав которой входят участники THE DEVIL’s BLOOD Job van de Zande и Micha Haring, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Here Now", релиз которого намечен на 17 февраля на Prophecy Productions.



Трек-лист:



“Vantablack” (She Shreds premiere)

“Golden Serpents” (Invisble Oranges premiere)

“Words on Paper”

“In Her Darkest Hour”

“Oweynagat”

“The Alpha”

“Death of Love”

“She-Goat”















