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*Dool*



5 фев 2017 : 		 Музыканты THE DEVIL’s BLOOD в DOOL

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Музыканты THE DEVIL’s BLOOD в DOOL

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"Golden Serpents", новая песня группы DOOL, в состав которой входят участники THE DEVIL’s BLOOD Job van de Zande и Micha Haring, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Here Now", релиз которого намечен на 17 февраля на Prophecy Productions.

Трек-лист:

“Vantablack” (She Shreds premiere)
“Golden Serpents” (Invisble Oranges premiere)
“Words on Paper”
“In Her Darkest Hour”
“Oweynagat”
“The Alpha”
“Death of Love”
“She-Goat”

DOOL Featuring THE DEVILвЂ™s BLOOD Members Streaming New Song вЂњGolden SerpentsвЂќ






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