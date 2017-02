сегодня



VI, TEMPLE OF BAAL и THE ORDER OF APOLLYON выпускают сплит 31 марта на Agonia Records три французские команды, VI, TEMPLE OF BAAL и THE ORDER OF APOLLYON, выпустят сплит, включающий по одной новой теме от каждого коллектива:



- Chapter One: "Trident Of Flesh" (The Order Of Apollyon),

- Caput Secundum: "Non Sum Dignus" (Temple Of Baal),

- Troisème Chapitre: "Aucun d'entre vous ne sera sauvé. Car c'est impossible aux hommes et tout est possible à dieu. Il ne va rien rester de vous, rien de votre nombre, de votre grandeur" (VI).



Сплит будет доступен в следующих вариантах:



- regular black LP (with laser etching on side B)

- limited to 200 copies red LP (with similar laser etching)

- limited to 100 copies gold LP (with a patch and similar laser etching)









