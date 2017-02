сегодня



Новое видео BLOODBOUND "Battle In The Sky", новое видео BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Песня взята с нового студийного альбома группы "War Of Dragons", который будет выпущен 24 февраля 2017 года на AFM Records в стандартном издании на CD, в двухдисковом диджипаке, на виниле и в виде коллекционного бокс-сета.







