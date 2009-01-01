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KREATOR возглавили немецкие чарты Новая работа KREATOR, "Gods Of Violence", заняла первое место в национальных чартах.



«Ого! Первые в Германии! Отличный день в истории KREATOR. Словами не описать те чувства, что я сейчас испытываю, поэтому просто скажу спасибо всем поклонникам, благодаря которым все это получилось. Увидимся в туре!»





















North American cover (by Marcelo Vasco):













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