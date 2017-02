сегодня



Новое видео THE RAVEN AGE "Salem's Fate", новое видео THE RAVEN AGE, в состав которой входит сын басиста IRON MAIDEN Steve'a Harris'a George, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Darkness Will Rise", выход которого намечен на 17 марта на BMG.















