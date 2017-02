сегодня



Новый ЕР CROSSFAITH выйдет зимой CROSSFAITH выпустят новый ЕР, получивший название "Revolution - The Bloody Beetroots Remix", десятого февраля:



01. Rx Overdrive (Zardonic Remix)

02. Rx Overdrive (TeddyLoid Remix)

03. Kill 'Em All (The Qemists Remix)

04. Kill 'Em All (Shikari Sound System Remix)

05. Revolution (The Bloody Beetroots Remix)

06. Revolution (Ksuke Remix)















