4 фев 2017



Видео с текстом от SINNER SINNER опубликовали официальное видео с текстом на новую песню "Battle Hill", которая будет включена в альбом "Tequila Suicide", выход которого запланирован на 31 марта на AFM Records. В качестве продюсера выступил сам Mat Sinner, в роли сопродюсера и звукорежиссера - Dennis Ward, который также занимался сведением материала. Также в записи приняли участие приглашенные "звезды": Gus G (Ozzy Osbourne и Firewind), Ricky Warwick (The Almighty, Thin Lizzy), Pete Lincoln (Sailor, Sweet), Kolinda Brozovic, Neil Witchard и Magnus Karlsson (Primal Fear).







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