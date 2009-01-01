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Суд отклонил запрос барабанщика RATT Суд отклонил запрос барабанщика RATT BOBBY BLOTZER'a на пересмотр решения по праву использования имени RATT. C деталями отказа можно познакомиться по этому адресу.







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