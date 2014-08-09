4 фев 2017



METALLICA сократила сет из-за болезни вокалиста В ходе первого из четырех концертов в Копенгагене, METALLICA была вынуждена сократить сет на две песни, "Halo On Fire" и "Sad But True". James обратился к аудитории с предложением прервать шоу и перенести его на другой день, но зрители ответили отказом.



















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