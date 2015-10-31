сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST о Зале славы рок-н-ролла В ходе недавнего разговора в программе "Trunk Nation" у вокалиста JUDAS PRIEST спросили, напрягает ли его тот факт, что группу всё ещё не включили в Зал Славы Рок-н-ролла, на что Rob ответил:



«Ну знаете, я всегда воспринимал его как НФЛ, НБА или бейсбол. Это признание, и здорово, если тебе выпадает такая возможность. Так что я, конечно, был бы рад этому. Я считаю, что мы это заслужили (смеётся). И я был очень рад, что PURPLE наконец-то включили в него. И я уже видел, а я всегда стараюсь быть в курсе новостей, что они поедут с ALICE'ом и THE EDGAR WINTER BAND в этом году. Вот что нужно обязательно сходить и посмотреть!»







+5 -0



просмотров: 910

