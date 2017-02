сегодня



GEOFF TATE снялся в хорроре 14 февраля MVD Entertainment выпустят дебютную для GEOFF'a TATE'a киноработу, хоррор "The Burningmoore Deaths" (изначально "The Burningmoore Incident"). Автором саундтрека был Andrew Kadin с дополнительно использованной музыкой DAWN OF SOLACE и Geoff'a Tate'a.



























+0 -2



просмотров: 239