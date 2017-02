4 фев 2017



Новое видео INVIDIA "Feed The Fire", новое видео группы INVIDIA, в состав которой входят бывшие и нынешние музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH, IN THIS MOMENT и SKINLAB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "As The Sun Sleeps", выходящего 31 марта на SPV.















