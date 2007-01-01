Новое видео OVERKILL

"Goddamn Trouble", новое видео группы OVERKILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Grinding Wheel", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast. Режиссером клипа был Kevin Custer, а монтажом занимался Denise Korycki из Wild Wind Productions (CANNIBAL CORPSE, KILLSWITCH ENGAGE).
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