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*Overkill*



4 фев 2017 : 		 Новое видео OVERKILL

27 янв 2017 : 		 Вокалист OVERKILL: «Я интересуюсь политикой, но петь про неё не хочу»

22 дек 2016 : 		 Новое видео OVERKILL

15 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

8 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

1 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

22 ноя 2016 : 		 Гитарист GRIP INC. о выступлении с OVERKILL

16 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL

10 ноя 2016 : 		 WALDEMAR SORYCHTA дебютировал в OVERKILL

19 окт 2016 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

20 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни OVERKILL

13 авг 2016 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления OVERKILL

3 июл 2016 : 		 Фронтмен OVERKILL считает, что Интернет скоро убьёт металл-сцену

4 июн 2016 : 		 Вокалист OVERKILL: "Мы - простые работяги!"

24 май 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста OVERKILL

20 апр 2016 : 		 OVERKILL начнут запись ударных в мае

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления OVERKILL

16 апр 2016 : 		 OVERKILL запишут сегодняшний концерт для DVD

22 мар 2016 : 		 У OVERKILL уже есть одиннадцать песен

18 ноя 2015 : 		 Вокалист OVERKILL о песне, изменившей его жизнь

6 ноя 2015 : 		 OVERKILL исполнят целиком 'Horrorscope' и 'Feel The Fire'

11 окт 2015 : 		 Вокалист OVERKILL знает, что ждут от группы слушатели

25 сен 2015 : 		 OVERKILL начали работу над новым материалом

14 июл 2015 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет в сентябре

28 май 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

3 апр 2015 : 		 Вокалист OVERKILL опроверг слухи о том, что был при смерти после инсульта

28 мар 2015 : 		 OVERKILL на NUCLEAR BLAST

13 мар 2015 : 		 Видео с выступления OVERKILL

30 янв 2015 : 		 Концертное видео OVERKILL

2 дек 2014 : 		 В автобусе с OVERKILL

25 сен 2014 : 		 Видео с выступления OVERKILL

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления OVERKILL

21 июл 2014 : 		 Новое видео OVERKILL

19 июл 2014 : 		 Студийное видео OVERKILL

2 июл 2014 : 		 Новое видео OVERKILL

25 июн 2014 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

3 июн 2014 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет в июле

27 май 2014 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет в бокс-сете

4 апр 2014 : 		 Видео с выступления OVERKILL

22 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL

16 мар 2014 : 		 Название нового альбома OVERKILL

11 фев 2014 : 		 Название трех песен OVERKILL

21 янв 2014 : 		 Вокал для нового альбома OVERKILL будет записан в феврале

15 янв 2014 : 		 Выход нового альбома OVERKILL отложен

14 ноя 2013 : 		 Вокал для нового альбома OVERKILL готов на 80%

31 авг 2013 : 		 OVERKILL начнут запись в понедельник

23 июл 2013 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет в марте

19 мар 2013 : 		 'Live From Oz' OVERKILL выйдет на виниле

16 мар 2013 : 		 OVERKILL выпустят туровое издание 'The Electric Age'

17 фев 2013 : 		 OVERKILL объясняют отмену концерта

14 фев 2013 : 		 Вокалист OVERKILL: "Название нашей группы оправдывает себя"

10 окт 2012 : 		 Видео с выступления OVERKILL

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления OVERKILL

5 май 2012 : 		 Видео с выступления OVERKILL

5 апр 2012 : 		 Новое видео OVERKILL

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

24 фев 2012 : 		 Новая песня OVERKILL

10 фев 2012 : 		 Видео OVERKILL с круиза '70000 Tons Of Metal'

23 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома OVERKILL

21 июл 2011 : 		 OVERKILL не поедут в тур с ANTHRAX, TESTAMENT

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления OVERKILL

22 мар 2011 : 		 Видео с выступления OVERKILL

12 мар 2011 : 		 Видео с выступления OVERKILL

20 ноя 2010 : 		 Видео с концерта OVERKILL

7 авг 2010 : 		 Переиздания от OVERKILL

26 июл 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления OVERKILL

12 фев 2010 : 		 Новое видео OVERKILL

18 янв 2010 : 		 Новые песни OVERKILL

3 ноя 2009 : 		 OVERKILL подписали контракт с Nuclear Blast Records

18 май 2009 : 		 Классические альбомы OVERKILL вышли на виниле

1 апр 2009 : 		 OVERKILL наняли Peter'a Tägtgren'a для сведения нового альбома

28 ноя 2007 : 		 OVERKILL выпустят новый DVD в феврале

8 окт 2007 : 		 Детали бонус-DVD к новому альбому OVERKILL

17 сен 2007 : 		 OVERKILL: DVD "Live: Wrecking Everything" будет переиздан

6 сен 2007 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL

13 авг 2007 : 		 В первой версии нового альбома OVERKILL будет DVD

21 май 2007 : 		 Объявлены названия новых песен OVERKILL

25 июл 2006 : 		 Новый альбом OVERKILL почти готов

18 сен 2002 : 		 Найден продюссер у OVERKILL

16 июл 2002 : 		 Overkill – У Bobby “Blitz” Ellsworth-a проблемы со здоровьем.

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|||| 4 фев 2017

Новое видео OVERKILL

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"Goddamn Trouble", новое видео группы OVERKILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Grinding Wheel", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast. Режиссером клипа был Kevin Custer, а монтажом занимался Denise Korycki из Wild Wind Productions (CANNIBAL CORPSE, KILLSWITCH ENGAGE).

Video Premiere: OVERKILL's 'Goddamn Trouble'



overkillgrindingwheelcd



overkillband2017newpromo_638




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

rassol
4 фев 2017, 17:06		Мораль сей басни такова: довыёбывался.

Voin of Valhalla
4 фев 2017, 19:13		Песня ахуенная

Kaval
4 фев 2017, 19:51		Задорные старикашки!

Exterminator
4 фев 2017, 20:13		Весёленько)

r2d2
4 фев 2017, 20:20		чето ваще никак, любая песня с трех предыдущих эту размажет:(

artmageddon
4 фев 2017, 22:01		один гитарист теперь без усов - не порядок

Kliops144
4 фев 2017, 22:14		Мне трек понравился. Да и клип не самый скучный. Кассета доставила.


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