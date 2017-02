4 фев 2017



Новая песня LIFE OF AGONY "A Place Where There's No More Pain", новая песня группы LIFE OF AGONY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Place Where There's No More Pain", выход которого запланирован на 28 апреля на Napalm Records.









<p>Listen to <a data-cke-saved-href="https://hearthis.at/napalmrecords/03-a-place-where-theres-no-more-painm13eq-1-6-16bit/" href="https://hearthis.at/napalmrecords/03-a-place-where-theres-no-more-painm13eq-1-6-16bit/" target="_blank">LIFE OF AGONY - A Place Where There’s No More Pain </a> <span>by</span><a data-cke-saved-href="https://hearthis.at/napalmrecords/" href="https://hearthis.at/napalmrecords/" target="_blank" >NapalmRecords</a> <span>on</span> <a data-cke-saved-href="https://hearthis.at/" href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>





