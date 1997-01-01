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GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY GENE SIMMONS пришел на выступление ACE'a FREHLEY третьего февраля в The Saban, Beverly Hills, California, впервые сфотографировавшись вместе с 2014 года, когда группу принимали в Зал Славы Рок-н-ролла.







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