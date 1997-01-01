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*Ace Frehley*



5 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY

31 янв 2017 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 янв 2017 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

20 ноя 2016 : 		 Барабанщик MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY выпустил обучающий MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY

18 окт 2016 : 		 KOFI BAKER о версии "White Room" ACE FREHLEY: «Не каждый музыкант великий»

23 сен 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

25 май 2016 : 		 PAUL STANLEY "очень рад" тому, что вновь поработал с ACE FREHLEY

30 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY и SLASH о кавер-версии THIN LIZZY

27 апр 2016 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

18 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY хочет выпустить ещё одну книгу

17 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY загремел в больницу

16 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY не исключает очередного реюниона KISS

14 апр 2016 : 		 Первая за 18 лет песня ACE FREHLEY и PAUL STANLEY

8 апр 2016 : 		 Подробности о новом альбоме ACE FREHLEY

1 апр 2016 : 		 Кавер-версия THIN LIZZY от ACE FREHLEY с участием SLASH'a

31 мар 2016 : 		 ACE FREHLEY назвал "величайшим бредом" идею, что KISS могут существовать вечно

29 мар 2016 : 		 ACE FREHLEY: «Почему GENE SIMMONS не появился на "Origins Vol. 1"»

8 мар 2016 : 		 Видео с выступления ACE'a FREHLEY

3 мар 2016 : 		 Видео с выступления ACE'a FREHLE

29 фев 2016 : 		 Видео с выступления ACE'a FREHLEY

13 фев 2016 : 		 PAUL STANLEY рассказал, как оказался на новом альбоме ACE'a FREHLEY

12 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ACE'a FREHLEY

3 авг 2015 : 		 SLASH и ACE FREHLEY записали THIN LIZZY

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

5 июн 2015 : 		 Сборник кавер-версий ACE'а FREHLEY выйдет осенью

5 май 2015 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

2 май 2015 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

18 апр 2015 : 		 ACE FREHLEY запишет кавер-версии THE ROLLING STONES, THE WHO

3 фев 2015 : 		 Звёздный трибьют ACE FREHLEY будет переиздан в феврале

19 дек 2014 : 		 ACE FREHLEY о несостоявшемся реюнионе KISS

23 ноя 2014 : 		 Видео с выступления ACE'а FREHLEY

19 ноя 2014 : 		 Видео с выступления ACE'а FREHLEY

18 сен 2014 : 		 ACE FREHLEY объявил туровый состав

4 сен 2014 : 		 ACE FREHLEY рад возвращению барабанщика

15 авг 2014 : 		 ACE FREHLEY хотел бы видеть на новом альбоме GENE'а SIMMONS'a

14 авг 2014 : 		 ACE FREHLEY исполнил "New York Groove" с THE ROOTS

13 авг 2014 : 		 Кавер-версия STEVE MILLER'а от ACE FREHLEY

13 авг 2014 : 		 Новая песня ACE'a FREHLEY

12 авг 2014 : 		 ACE FREHLEY планирует выпуск раритетов с участием SLASH'a, MIKE'a MCCREADY и LITA FORD

12 авг 2014 : 		 Реклама нового альбома ACE FREHLEY

21 июл 2014 : 		 Семплы новых песен ACE FREHLEY

11 июл 2014 : 		 Варианты изданий нового альбома ACE FREHLEY

29 май 2014 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

30 апр 2014 : 		 Новый альбом ACE FREHLEY выйдет на SPV

28 мар 2014 : 		 Новый альбом ACE'а FREHLEY выйдет в июне

25 дек 2013 : 		 ACE FREHLEY о реюнионе с KISS: 'Всё возможно'

16 ноя 2013 : 		 ACE FREHLEY на eOne Music

6 ноя 2013 : 		 ACE FREHLEY: 'Я добился гораздо большего, чем GENE SIMMONS'

25 окт 2013 : 		 ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену

24 окт 2013 : 		 ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену

22 июл 2013 : 		 ACE FREHLEY работает над новым альбомом

3 мар 2013 : 		 ACE FREHLEY может лишиться собственного дома

7 сен 2012 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

8 фев 2012 : 		 'Anomaly' ACE FREHLEY выйдет на виниле

31 окт 2011 : 		 ACE FREHLEY упал со сцены

13 мар 2011 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

14 дек 2009 : 		 Детали нового DVD Ace'a Frehley

9 сен 2009 : 		 Альбом ACE FREHLEY в сети

31 авг 2009 : 		 Семплы всех песен ACE FREHLEY

26 авг 2009 : 		 ACE FREHLEY: аудиосемплы альбома "Anomaly"

31 июл 2009 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

14 июл 2009 : 		 ACE FREHLEY выпустит свой альбом на своем лейбле

17 июн 2009 : 		 ACE FREHLEY завершил работу над новым сольным альбомом

17 май 2009 : 		 ACE FREHLEY заканчивает микширование своего альбома

8 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома Ace Frehley (ex-KISS)

21 дек 2005 : 		 ACE FREHLEY: трек-лист альбома "Greatest Hits Live"

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GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY

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GENE SIMMONS пришел на выступление ACE'a FREHLEY третьего февраля в The Saban, Beverly Hills, California, впервые сфотографировавшись вместе с 2014 года, когда группу принимали в Зал Славы Рок-н-ролла.




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