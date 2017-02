сегодня



BLACK SABBATH отыграли финальное шоу BLACK SABBATH выступлением четвертого февраля на Genting Arena завершили прощальный тур "The End":



01. Black Sabbath

02. Fairies Wear Boots

03. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

04. After Forever

05. Into The Void

06. Snowblind

07. War Pigs

08. N.I.B.

09. Hand Of Doom

10. Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania (medley)

11. Rat Salad

12. Iron Man

13. Dirty Women

14. Children Of The Grave



Encore:



15. Paranoid







The final song and final bow pic.twitter.com/r0OJimzfjJ

— BlackSabbath (@BlackSabbath) February 4, 2017



















