Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT, которое состоялось 31 января в Батаклане, доступно для просмотра ниже:



"Rejoice"

"Night"

"Stormbending"

"Failure"

"Hyperdrive!"

"Where We Belong"

"Planet of the Apes"

"Ziltoid Goes Home"

"Suicide"

"March of the Poozers"

"Kingdom"

"Grace"



Encore:

"Ih-Ah!"

"Higher"

















