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Devin Townsend Project
5 фев 2017
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT
16 дек 2016
:
DEVIN TOWNSEND о новом логотипе DEEP PURPLE
15 окт 2016
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND PROJECT
5 сен 2016
:
Рассказ об издании альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT
2 сен 2016
:
Новая песня DEVIN TOWNSEND PROJECT
20 авг 2016
:
Новая песня DEVIN TOWNSEND PROJECT
6 авг 2016
:
Новая песня DEVIN TOWNSEND PROJECT
2 авг 2016
:
Трек-лист нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT
17 май 2016
:
Обложка нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT
22 янв 2016
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT начнут запись в марте
16 дек 2015
:
Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
11 дек 2015
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT начнут запись весной
30 ноя 2015
:
Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
5 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
27 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
16 окт 2015
:
Трейлер DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
30 сен 2015
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выпустит DVD
3 июн 2015
:
Последний альбом THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдет на отдельных дисках
21 апр 2015
:
Вокалист SHINING присоединился на сцене к THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
13 апр 2015
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT исполняют песни из 'Ocean Machine'
26 мар 2015
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT в "Ghosts Of The Road"
17 мар 2015
:
DEVIN TOWNSEND PROJECT прокомментировали получение награды JUNO
16 мар 2015
:
DEVIN TOWNSEND получил JUNO
8 мар 2015
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT открыли тур
16 фев 2015
:
Видео от DEVIN TOWNSEND
16 дек 2014
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT опубликовали первоначальную версию композиции "Fallout" с лид-вокалом DEVIN'a
13 дек 2014
:
Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
7 дек 2014
:
Профессиональное видео полного выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
26 ноя 2014
:
Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
24 ноя 2014
:
Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
10 ноя 2014
:
О гитаре Ziltoid'a
23 окт 2014
:
Видео с текстом от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
6 окт 2014
:
Видео с текстом от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
19 сен 2014
:
Трейлер нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
4 авг 2014
:
Профессиональное видео полного выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
7 июл 2014
:
Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
19 ноя 2013
:
Рассказ о лимитированной версии нового концерта THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
2 сен 2013
:
Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
16 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
20 июл 2013
:
Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
23 апр 2013
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT исполнил кавер-версию STRAPPING YOUNG LAD
13 ноя 2012
:
Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
31 окт 2012
:
Профессиональное видео всего выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
29 окт 2012
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT исполнил материал STRAPPING YOUNG LAD
24 окт 2012
:
Трейлер лондонского выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
11 окт 2012
:
Выступление THE DEVIN TOWNSEND PROJECT в Лондоне будет снято на DVD
1 окт 2012
:
Голубой винил THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
26 сен 2012
:
Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
16 сен 2012
:
Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
12 сен 2012
:
Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
7 сен 2012
:
Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
7 авг 2012
:
Неофициальное видео от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
6 авг 2012
:
Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
3 авг 2012
:
Семплы нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
28 июл 2012
:
Обложка и тизер нового релиза THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
1 июл 2012
:
На новых DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT три часа скрытых бонус-материалов
26 июн 2012
:
Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
21 июн 2012
:
Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
19 июн 2012
:
Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
30 май 2012
:
Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
22 май 2012
:
Ролик нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
19 май 2012
:
Превью нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
18 апр 2012
:
Новый альбом THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдет в сентябре
15 апр 2012
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN записывает вокал для нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
2 апр 2012
:
Акустика от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
27 мар 2012
:
Премьера нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT состоится в Лондоне
10 мар 2012
:
Трек-лист нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
20 фев 2012
:
DEVIN TOWNSEND сказал, что “By a Thread” «займёт десять дисков»
16 фев 2012
:
Название бокс-сета THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
2 янв 2012
:
Тетралогия DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдет в июле
23 дек 2011
:
Детали бокс-сета THE DEVIN TOWNSEND PROJECT: Видео
29 ноя 2011
:
Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
23 ноя 2011
:
Бокс-сет от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT: Превью
18 ноя 2011
:
Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
14 ноя 2011
:
Трек-лист бокс-сета THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
30 окт 2011
:
Бокс-сет от DEVIN TOWNSEND PROJECT
24 сен 2011
:
Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
21 сен 2011
:
Видеосъёмка репетиций THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
3 сен 2011
:
Видеосъёмка репетиций THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
9 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
8 авг 2011
:
IHSAHN выступил с THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
20 июн 2011
:
Альбомы DEVIN TOWNSEND PROJECT доступны для прослушивания
25 май 2011
:
Две новые песни DEVIN TOWNSEND PROJECT
13 апр 2011
:
Обложка нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT
1 апр 2011
:
Трек-листы новых дисков THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
31 мар 2011
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выступил с ANNEKE VAN GIERSBERGEN
28 мар 2011
:
Дата выхода новых дисков THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
24 мар 2011
:
Обложка нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
16 фев 2011
:
Новые альбомы THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдут в июне
14 фев 2011
:
Новый ЕР от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
5 фев 2011
:
THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выпустят альбомы летом
1 фев 2011
:
Бывший вокалист EMPEROR на новом диске THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
5 ноя 2010
:
Видео с концерта THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
18 окт 2010
:
Видео с концерта THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
6 сен 2010
:
Сник-пик в новому альбому THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
23 авг 2010
:
Барабанщик SOILWORK примет участие в альбоме THE DEVIN TOWNSEND PROJECT 'Deconstruction'
8 дек 2009
:
Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
29 окт 2009
:
Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
30 сен 2009
:
Тизер нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT
30 июл 2009
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND PROJECT
сегодня
Видео с выступления
DEVIN TOWNSEND PROJECT
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT, которое состоялось 31 января в Батаклане, доступно для просмотра ниже:
"Rejoice"
"Night"
"Stormbending"
"Failure"
"Hyperdrive!"
"Where We Belong"
"Planet of the Apes"
"Ziltoid Goes Home"
"Suicide"
"March of the Poozers"
"Kingdom"
"Grace"
Encore:
"Ih-Ah!"
"Higher"
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).