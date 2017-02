сегодня



Винил WRETCH выйдет весной WRETCH объявили о том, что виниловая версия альбома "The Hunt" будет выпущена десятого марта на Pure Steel Records. Тираж составит 200 копий:



Side A

“Sturmbringer”

“The Hunt”

“Throne Of Poseidon”

“Twilight´s End”

“The Final Stand”

“Fortune’s Fool”

“The King In Red”



Side B

“Straight To Hell”

“Pierce The Veil”

“Once In A Lifetime”

“She Waits”











