Новый альбом EMERALD выйдет весной Швейцарская команда EMERALD объявила о том, что двадцать четвертого марта на Pure Steel Records состоится релиз нового альбома "Reckoning Day":



“Only The Reaper Wins”

“Black Pyramid”

“Evolution In Reverse”

“Horns Up”

“Beyond Forever”

“Through The Storm”

“Ridden By Fear”

“Mist Of The Past”

“Trees Full Of Tears”

“Lament Of The Fallen”

“Reckoning Day”

“Reign Of Steel”

“Signum Die”

“Fading History”

“End Of The World” (Bonus track)









