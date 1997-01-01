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*Mean Streak*



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Новый альбом MEAN STREAK выйдет весной

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Шведская команда MEAN STREAK объявила о заключении контракта с Marquee/Avalon на три альбома. Первым релизом станет "Blind Faith", в которой войдут 12 основных треков и специальный бонус для Японии. Продюсером материала были Peter Andersson и Max Norman, сведение проводил Max Norman (Ozzy Osbourne, Lynch Mob, Armored Saint, Lizzy Borden, Megadeth, Y&T), а мастеринг выполнил Thomas “Plec” Johansson (Soilwork, Onslaught, Armageddon, Degradead, Dynazty) в The Panic Room Mastering.

MEAN STREAK Ink Japanese Deal With Marquee/Avalon; Blind Faith Album Due In May



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