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*Dead Witches*



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Новое видео DEAD WITCHES

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"Drawing Down The Moon", новое видео группы DEAD WITCHES, в состав которой входят барабанщик Mark Greening (ранее в Electric Wizard, Ramesses and With The Dead) и вокалистка Virginia Monti (Psychedelic Witchcraft), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ouija", выходящего десятого февраля на Heavy Psych Sounds.

DEAD WITCHES Debut NSFW Music Video For вЂњDrawing Down The MoonвЂќ





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