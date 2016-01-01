Новое видео DEAD WITCHES

"Drawing Down The Moon", новое видео группы DEAD WITCHES, в состав которой входят барабанщик Mark Greening (ранее в Electric Wizard, Ramesses and With The Dead) и вокалистка Virginia Monti (Psychedelic Witchcraft), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ouija", выходящего десятого февраля на Heavy Psych Sounds.
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