сегодня



Новое видео DEAD WITCHES "Drawing Down The Moon", новое видео группы DEAD WITCHES, в состав которой входят барабанщик Mark Greening (ранее в Electric Wizard, Ramesses and With The Dead) и вокалистка Virginia Monti (Psychedelic Witchcraft), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ouija", выходящего десятого февраля на Heavy Psych Sounds.













просмотров: 216