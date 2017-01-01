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*JD Miller*



6 фев 2017 : 		 Новый альбом JD MILLER выйдет весной

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Новый альбом JD MILLER выйдет весной

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Mighty Music объявили о заключении контракта со шведскими рокерами JD MILLER, новый альбом которых получил название "World War X" и будет выпущен 28 апреля. Тизер доступен ниже. Запись материала проходила в Studio Haga и Studio Berghem, сведение материала проводил бывший участник команды, Christian Svedin, а мастеринг — Thomas "Plec" Johansson в The Panic Room.

SwedenвЂ™s JD MILLER Signs With Mighty Music; New Album Due In April (Video Teaser)



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