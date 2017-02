сегодня



Новый альбом INFERNO выйдет весной W.T.C. Productions объявили о том, что новая работа INFERNO "Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution)" будет выпущена 4 апреля.



“The Innermost Disillusion”

“Abysmal Cacophony”

“Upheaval Of Silence”

“Ω > 1 (Oscillation In Timelessness)”

“Gate-eye Of Fractal Spiral”

“Orison For The Baneful Serpent”









