Трейлер нового ЕР KING OF ASGARD KING OF ASGARD опубликовали трейлер к новому ЕР "Taudr", релиз которого намечен на 17 марта на новом лейбле Trollmusic:



“The Curse And The Wanderer”

“Death…And A New Sun”

“Taudr”

“…For The Fury Of The Norse”

“Raging Waves” (Mithotyn cover)











