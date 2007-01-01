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Гитарист IN FLAMES об уходе басиста В ходе недавнего интервью Metal Express Radio у гитариста IN FLAMES Björn'a Gelotte спросили об уходе из команды Peter'a Iwers'a:



«Он всегда был занятым человеком, и я просто думаю, что он решил завязать с такой жизнью. Он по-прежнему сочиняет музыку, играет музыку с друзьями в разных проектах. У нас с ним есть бар — 2112, так что он занят этим делом. У него также пивоварня с нашим бывшим барабанщиком, Daniel'ом, в общем, он очень занятой человек».



По словам Gelotte, Iwers впервые заговорил об уходе после осеннего тура с HELLYEAH:



«Мы немного поговорили перед последним туром по США, который планировался на ноябрь/декабрь. И я думаю, что он решил уйти раньше. Нам ведь больше не по восемнадцать. У разных людей разные приоритеты, так это получается. Очень жаль, что всё так вышло, ведь он наш брат, но повторю ещё раз: мы столько вместе пережили, что я буду говорить и встречаться с ним в любое время вне зависимости от его решения уйти».



О новом участнике группы он сказал следующее:



«Он наш старый друг, он, как и я, из Гётеборга. Он играл с Anders'ом и Niclas'ом в PASSENGER. Он также был в GARDENIAN, которые были одной из первых групп для Niclas'a. И вроде он играл с ним и в ENGEL. Мы просто хорошо с ним знакомы, он пока ещё не очень много куда ездил. В музыкальном отношении вопросов никаких, но в другом плане он очень забавен: "А когда мы приедем на площадку, мы получим еду и всё такое?" (смеётся). И ты думаешь: "Прикалываешься? Это действительно твой вопрос?" Но в музыкальном плане ноль вопросов, он просто убойный!»









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