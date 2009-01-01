сегодня



POWERMAN 5000 записали десять песен В ходе недавнего интервью Knac вокалист POWERMAN 5000 Spider One рассказал о планах группы на ближайшее время:



«Мы вернёмся домой после этого тура и закончим нашу запись. Большая часть уже готова — порядка десяти песен или около того. И когда мы вернёмся домой, надо убедиться, что всё нормально, сделать ещё несколько тем и уже потом выпустить в этом году альбом. Я к тому, что всё не так и сложно — сочиняешь, записываешь, а потом играешь на концертах».



Относительно имени продюсера Spider One сказал, что в этот раз группа работает с другом менеджера команды, Greg'ом Johnson'ом.















+1 -0



просмотров: 120

