POWERMAN 5000 записали десять песен

В ходе недавнего интервью Knac вокалист POWERMAN 5000 Spider One рассказал о планах группы на ближайшее время:
«Мы вернёмся домой после этого тура и закончим нашу запись. Большая часть уже готова — порядка десяти песен или около того. И когда мы вернёмся домой, надо убедиться, что всё нормально, сделать ещё несколько тем и уже потом выпустить в этом году альбом. Я к тому, что всё не так и сложно — сочиняешь, записываешь, а потом играешь на концертах».
Относительно имени продюсера Spider One сказал, что в этот раз группа работает с другом менеджера команды, Greg'ом Johnson'ом.
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