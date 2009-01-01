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*Powerman 5000*



6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

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28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом

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POWERMAN 5000 записали десять песен

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В ходе недавнего интервью Knac вокалист POWERMAN 5000 Spider One рассказал о планах группы на ближайшее время:

«Мы вернёмся домой после этого тура и закончим нашу запись. Большая часть уже готова — порядка десяти песен или около того. И когда мы вернёмся домой, надо убедиться, что всё нормально, сделать ещё несколько тем и уже потом выпустить в этом году альбом. Я к тому, что всё не так и сложно — сочиняешь, записываешь, а потом играешь на концертах».

Относительно имени продюсера Spider One сказал, что в этот раз группа работает с другом менеджера команды, Greg'ом Johnson'ом.

POWERMAN 5000 Has Recorded Ten Songs For Upcoming Album






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