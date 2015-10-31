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Вокалист JUDAS PRIEST : «Музыкально мы стараемся побывать там, где еще не были» В ходе недавнего интервью американской радиостанции WZLX у вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, что является главной движущей силой для него и команды:



«Ну, писать пункты плана в другом порядке (смеётся). Потому что, посмотрите на это так, я ведь занимаюсь этим более сорока лет, и я знаю, что и как. Я говорю о том, чтобы посмотреть на идею с другого ракурса, другого угла, с того, с которого мы этого не делали. И это невероятно сложная задача, особенно с учётом того, когда тебя рассматривают под микроскопом как PRIEST. Знаете, мы ведь никогда делали намётки. Иногда мы были удачливы, ну сами знаете — "Living After Midnight", "Breaking The Law". Я бы сказал, что большая часть материала стала итогом работы для души. Вот поэтому мы и там, где находимся сейчас, — стараемся исследовать те места, в музыкальном плане, которые ещё не исследовали».



О том, считает ли он, что писать лучшие песни — это самое важное для новых рок- и хэви-команд:



«Да, считаю. Особенно в современном суетливом металл-мире. Ты должен работать по-настоящему сильно, ты должен постоянно пытаться и искать край, искать направление, заставлять людей сказать: "Эй, а что это такое? Что это за рифф? Что за мелодия? Что это за хук? Это очень клёво!" И куда проще это озвучить, чем сделать, но это проверка на разрыв, это становление, это истинная сила, когда ты стараешься и находишь внутри себя возможность извлечения искры, на которую не способен никто другой».















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