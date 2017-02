сегодня



Сольный альбом гитариста BLACK LABEL SOCIETY выйдет зимой Shrapnel Records выпустят новую сольную работу гитариста BLACK LABEL SOCIETY Dario Lorina, получившую название "Death Grip Tribulation", 24 февраля. В работе над диском принимали участие Dan "D.C." Conway (барабаны), коллеги Dario по BLACK LABEL SOCIETY — John "J.D." DeServio (бас) и Jeff Fabb (барабаны), а также бывший участник LIZZY BORDEN Marten Andersson (бас). Кроме того, гостем на альбоме стал гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell. Звуком и сведением занимался Fred Archambault, известный по работе с ALICE COOPER, AVENGED SEVENFOLD и многими другими.:



"Rituals"

"Echoes Of A Stone Heart"

"Two Fifty" (featuring Phil Campbell)

"Guardian"

"Waves Of Nostalgia"

"Heart Of Night"

"Fire Sign"

"Death Grip Tribulations"

"Same Dice"

"Hollowing"

"Perigee"

"Distant Shores"













+0 -2



просмотров: 296