Обложка и трек-лист нового альбома SAILING TO NOWHERE SAILING TO NOWHERE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Lost In Time", выход которого намечен на 14 апреля:



01. Scream of the World

02. Ghost City

03. Apocalypse

04. Suffering in Silence

05. Our last Night on the Earth

06. Fight for your Dreams

07. New Life

08. Start Again



В качестве гостей в записи материала принимали участие:



– Fabio Lione ( Rhapsody Reunion, Angra…)

– Roberto Tiranti (Labyrinth. New Trolls .­…)

– Hideaki Yamakado ( One of the ­best Shredder in Japa­n)

– Maestro Mistheria (­ Vivaldi Metal Project)

– Dino Fiorenza (PAUL GILBERT, Steve Vai…)

– David Folchitto ( Stormlord, Prophilax..­.) https://sailingtonowhere.bandcamp.com/releases





просмотров: 40