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STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов Редкий спортивный автомобиль из личной коллекции STEVEN'a TYLER'a был продан на аукционе за 800 000 долларов, а все вырученные средства были направлены в благотворительный фонд Janie's Fund, созданный в сотрудничестве с Youth Villages.



Черный Hennessey Venom GT 2012 года, которых было создано всего 12 экземпляров, был одним из самых лакомых лотов на аукционе "The World's Greatest Collector Car Auction". Tyler лично находился на сцене, а в зале собралось 15 000 человек. Трансляция аукциона велась на Velocity TV. Бонусом к покупке автомобиля предлагался отпуск в доме музыканта на Гавайях, а также гитара, подписанная всеми участниками AEROSMITH.



«Мы собрали сегодня за вечер сумму, которая позволит 20 000 дней оказывать терапевтическую поддержку американским девушкам, подвергшимся насилию. Я хотел бы поблагодарить Barrett-Jackson и всех моих фанатов, которое не остались в стороне от этой проблемы. Как отец трёх дочерей, сын и теперь уже дедушка, я хотел бы сказать, что тот факт, что в одной только Америке жертвами насилия или жестокого обращения становится 700 000 детей, просто разбивает сердце, и 68 000 из них подвергаются сексуальному насилию. Вместе с Janie's Fund мы поможем девочкам восстановить свою жизнь и оправиться от нанесённых травм».



























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