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*Steven Tyler*



7 фев 2017 : 		 STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов

20 янв 2017 : 		 STEVEN TYLER выступил на вечернке у KURT'a BUSCH'a

10 ноя 2016 : 		 STEVEN TYLER в 'PBR Finals Week'

27 окт 2016 : 		 Редкая машина STEVEN TYLER уйдет с аукциона

27 июл 2016 : 		 Дебют STEVEN TYLER стал первым

15 июл 2016 : 		 Песню STEVEN TYLER выбрали в качестве гимна

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER снялся в фильме

12 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER исполнил песни AEROSMITH, BEATLES

28 июн 2016 : 		 STEVEN TYLER пятнадцать раз "оргазмирует на весь мир"

27 июн 2016 : 		 Новая песня STEVEN TYLER

25 июн 2016 : 		 STEVEN TYLER в программе 'Today'

9 июн 2016 : 		 STEVEN TYLER выпустит альбом в июле

24 май 2016 : 		 STEVEN TYLER расскажет о забавах сусликов на канале DISCOVERY

10 май 2016 : 		 STEVEN TYLER: «Я думаю, Принс умер, чтобы я мог жить»

5 май 2016 : 		 Видео с выступления STEVEN TYLER

25 апр 2016 : 		 STEVEN TYLER скорбит по Принсу

4 мар 2016 : 		 STEVEN TYLER ответил на комментарии JOE PERRY

16 фев 2016 : 		 JOE PERRY об увлечении STEVEN'а TYLER'a кантри

14 фев 2016 : 		 STEVEN TYLER играет кантри

23 янв 2016 : 		 Новая песня STEVEN TYLER

5 янв 2016 : 		 STEVEN TYLER выпустит новый сингл в январе

20 окт 2015 : 		 STEVEN TYLER хочет, чтобы Дональд Трамп уважал права музыкантов

14 окт 2015 : 		 Дональд Трамп ответил вокалисту AEROSMITH

12 окт 2015 : 		 STEVEN TYLER против использования Дональдом Трампом музыки AEROSMITH

27 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к TAYLOR SWIFT

25 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER в сериале «Нэшвилл»

24 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE CADILLAC THREE

11 сен 2015 : 		 Сольный альбом STEVEN'a TYLER'a появится в следующем году

1 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER и Joe Perry создадут музыку для "The SpongeBob Musical"

3 июл 2015 : 		 Новое видео STEVEN TYLER

15 июн 2015 : 		 STEVEN TYLER сообщил, что участники AEROSMITH не очень довольны его сольной работой

15 май 2015 : 		 STEVEN TYLER в 'American Idol'

13 май 2015 : 		 Новый сингл STEVEN TYLER

1 май 2015 : 		 STEVEN TYLER выпустит сингл в мае

13 апр 2015 : 		 STEVEN TYLER выпустит сольный кантри-альбом на Dot Records

3 апр 2015 : 		 STEVEN TYLER подтвердил работу над кантри-альбомом

15 мар 2015 : 		 STEVEN TYLER выпустит кантри-альбом

28 фев 2015 : 		 STEVEN TYLER записал песню AEROSMITH для саундтрека

13 дек 2014 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT выступили вместе

12 дек 2014 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT исполнили "Back In The Saddle"

10 дек 2014 : 		 NUNO BETTENCOURT выступит со STEVEN'ом TYLER'ом

6 окт 2014 : 		 STEVEN TYLER будет работать над сольным альбомом в Нэшвилле

21 авг 2014 : 		 STEVEN TYLER записал трек для "Города Грехов 2"

25 июл 2014 : 		 Вокалист AEROSMITH выпустил собственные очки

19 ноя 2013 : 		 STEVEN TYLER хочет работать с RICK'ом RUBIN'ом

11 ноя 2013 : 		 STEVEN TYLER спел на конкурсе Мисс Вселенная

1 ноя 2013 : 		 STEVEN TYLER продолжает работу над сольником

10 апр 2013 : 		 Новое видео JULIAN LENNON с участием STEVEN'a TYLER'a

11 фев 2013 : 		 В Гавайском Сенате обсуждается «Акт STEVEN'а TYLER'а», защищающий частную жизнь знаменитостей

14 янв 2013 : 		 STEVEN TYLER расстался с невестой

20 янв 2012 : 		 STEVEN TYLER и CARRIE UNDERWOOD в 'CMT Crossroads'

3 янв 2012 : 		 STEVEN TYLER исполнил классику AEROSMITH вместе с группой ALICE's COOPER'a

2 янв 2012 : 		 STEVEN TYLER исполнил классику THE BEATLES вместе с ALICE COOPER

31 дек 2011 : 		 STEVEN TYLER женится

7 июн 2011 : 		 CHAKA KHAN вместе со STEVEN’ом TYLER’ом (AEROSMITH) запишет кавер LED ZEPPELIN

26 май 2011 : 		 STEVEN TYLER и участники STONE TEMPLE PILOTS в 'American Idol'

13 май 2011 : 		 Новое видео STEVEN'a TYLER'a

13 май 2011 : 		 STEVEN TYLER сотрудничает с JOHNNY DEPP'ом

12 май 2011 : 		 STEVEN TYLER о своём сингле

10 май 2011 : 		 Новая песня STEVEN'a TYLER'a

28 апр 2011 : 		 Семпл нового сингла STEVEN'a TYLER'a

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STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов

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Редкий спортивный автомобиль из личной коллекции STEVEN'a TYLER'a был продан на аукционе за 800 000 долларов, а все вырученные средства были направлены в благотворительный фонд Janie's Fund, созданный в сотрудничестве с Youth Villages.

Черный Hennessey Venom GT 2012 года, которых было создано всего 12 экземпляров, был одним из самых лакомых лотов на аукционе "The World's Greatest Collector Car Auction". Tyler лично находился на сцене, а в зале собралось 15 000 человек. Трансляция аукциона велась на Velocity TV. Бонусом к покупке автомобиля предлагался отпуск в доме музыканта на Гавайях, а также гитара, подписанная всеми участниками AEROSMITH.

«Мы собрали сегодня за вечер сумму, которая позволит 20 000 дней оказывать терапевтическую поддержку американским девушкам, подвергшимся насилию. Я хотел бы поблагодарить Barrett-Jackson и всех моих фанатов, которое не остались в стороне от этой проблемы. Как отец трёх дочерей, сын и теперь уже дедушка, я хотел бы сказать, что тот факт, что в одной только Америке жертвами насилия или жестокого обращения становится 700 000 детей, просто разбивает сердце, и 68 000 из них подвергаются сексуальному насилию. Вместе с Janie's Fund мы поможем девочкам восстановить свою жизнь и оправиться от нанесённых травм».

STEVEN TYLER's Super Car Raises $800K For Charity



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